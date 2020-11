BBL: Crailsheim holt "Wandervogel" Radosavljevic

Köln (SID) - Kurz vor dem Start in die neue Saison der Basketball Bundesliga (BBL) haben sich die Hakro Merlins Crailsheim mit dem siebenmaligen deutschen Nationalspieler Bogdan Radosavljevic verstärkt. Für den Center ist es bereits die achte Station in der Liga.

Crailsheim verpflichtet Bogdan Radosavljevic © SID

Radosavljevic ist bislang 233-mal in der BBL aufgelaufen. In der vergangenen Saison war der 27-Jährige bei den Hamburg Towers, zuletzt stand Radosavljevic für kurze Zeit beim Syntainics MBC aus Weißenfels unter Vertrag. Mit Bayern München hatte er 2011 den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.