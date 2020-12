BBL: Erste Niederlage für Alba - Bayern weiter makellos

Köln (SID) - Titelverteidiger Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) seine erste Saisonniederlage kassiert. In der Neuauflage des Finals der Vorsaison verlor die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 71:78 (34:31), Ludwigsburg zog mit nun 8:2 Punkten in der Tabelle mit Alba gleich.

Trinchieri soll noch diese Woche vorgestellt werden © SID

Weiterhin makellos ist hingegen der fünfmalige Meister Bayern München, der eine Blamage aber nur mit Mühe vermied. Das Team von Coach Andrea Trinchieri gewann nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 96:84 (45:52) beim weiterhin sieglosen Syntainics MBC Weißenfels und verteidigte durch den fünften Sieg im fünften Spiel die Tabellenführung erfolgreich.

In Ludwigsburg entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel, Alba ging mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause. Im dritten Viertel gelang Ludwigsburg ein Zwischensprint zur Führung, die bis zum Ende hielt.

Einen schwachen Start erwischten die Bayern in Weißenfels, zwischenzeitlich lag der Underdog aus Sachsen-Anhalt 15 Punkte vorne. Nach der Pause drehte der EuroLeague-Teilnehmer aber auf und spielte seine individuelle Qualität aus. Bester Werfer der Bayern war JaJuan Johnson mit 22 Punkten.

"Wir hatten ein paar Probleme in der ersten Halbzeit. Der MBC hat dort ein sehr hohes Tempo gespielt und wir waren etwas nachlässig und schlapp", sagte Trinchieri: "Doch wir haben unsere Energie wiedergefunden und 23 Minuten guten Basketball gespielt."

Am Freitag steht für die Bayern das nächste Spiel in der europäischen Königsklasse gegen Asvel Villeurbanne aus Frankreich auf dem Programm. Alba trifft bereits am Donnerstag auf Fenerbahce Istanbul.