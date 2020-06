BBL: Erster Sieg für Oldenburg, erste Pleite für Göttingen

Köln (SID) - Die EWE Baskets Oldenburg haben beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) in München ihren ersten Sieg geholt. Der frühere deutsche Meister setzte sich dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte 80:62 (44:39) gegen die BG Göttingen durch, die in Gruppe A nach ihrem Traumstart gegen die Hakro Merlins Crailsheim (89:78) einen Rückschlag erlitt.

Die Baskets Oldenburg holen ihren ersten Sieg © SID

Bis zur Pause ging es im Audi Dome eng zu, im dritten Viertel zogen die EWE Baskets etwas davon (20:13) und bauten ihre Führung kontinuierlich aus. BG-Guard Bennet Hundt, der gegen Crailsheim mit 30 Punkten aufgetrumpft hatte, blieb diesmal unter seinen Möglichkeiten (10). Bester Werfer der Göttinger war Terry Allen (16), bei Oldenburg kam Rasid Mahalbasic auf 22 Punkte.

Auf Göttingen wartet am Freitag (16.30 Uhr) in Gastgeber und Titelverteidiger Bayern München ein ganz schwerer Brocken. Die EWE Baskets treffen im Abendspiel auf die noch sieglosen Crailsheimer (20.30 Uhr/beide MagentaSport).