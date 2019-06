BBL-Finale: Auftaktsieg für Meister Bayern

München (SID) - Titelverteidiger Bayern München ist mit einem Sieg ins Finale der Basketball Bundesliga (BBL) gestartet. In der Neuauflage des Vorjahresduells setzte sich der Hauptrundensieger mit 74:70 (36:37) gegen Alba Berlin durch und führt in der Best-of-Five-Serie mit 1:0. Am Mittwoch (20.30 Uhr/MagentaSport) kann sich der Meister in Berlin drei Matchbälle holen.

München gewann nach zwei Verlängerungen gegen Frankfurt © SID

Als bester Werfer der Münchner, die in der vergangenen Saison zum Auftakt des Play-off-Finales eine Niederlage gegen Alba kassiert hatten, kam Nihad Djedovic auf 18 Punkte. Bei den Gästen hieß der Topscorer Peyton Siva (14).