BBL-Finalturnier: Alle Coronatests negativ

München (SID) - Beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) sind alle bisherigen Coronatests negativ ausgefallen. Dies teilte der BBL-Hygienebeauftragte Florian Kainzinger am Dienstag via Twitter mit. Als letztes der zehn Teams wurden die Tests des ehemaligen Serienmeisters Brose Bamberg freigegeben, der am Montagabend als letzter Klub das Quarantäne-Hotel am Münchner Olympiapark bezog.

BBL-Finalturnier: Alle Coronatests negativ © SID

Am Dienstagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) steigt das Team um Headcoach Roel Moors gegen Vizemeister Alba Berlin in das Geister-Turnier im Audi Dome ein.