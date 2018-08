BBL: Giessen 46ers verpflichten Brandon Thomas

Gießen (SID) - Die Giessen 46ers aus der Basketball Bundesliga (BBL) haben auf die Verletzung von David Bell reagiert und Brandon Thomas verpflichtet. Bell (37) hatte sich zu Beginn der Vorbereitung einen Riss des Brustmuskels zugezogen und wird je nach Heilungsprozess bis zu vier Monate ausfallen.

Brandon Thomas (r.) wechselt zu den Giessen 46ers © SID

Der 34 Jahre alte Thomas spielte zuletzt in Argentinien für Regatas Corrientes. In der BBL ist der Guard ein bekanntes Gesicht: Für Braunschweig, Bayern München und die Artland Dragons absolvierte der in Bitburg geborene US-Amerikaner zwischen 2009 und 2013 insgesamt 221 Partien.