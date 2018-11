BBL: Gießen hält Anschluss an Tabellenspitze

Gießen (SID) - Die Giessen 46ers halten den Anschluss an die Tabellenspitze der Basketball Bundesliga (BBL). Im Hessen-Duell mit den Frankfurt Skyliners setzte sich die Mannschaft von Trainer Ingo Freyer in heimischer Halle mit 91:90 (51:46) nach einem engen letzten Viertel durch und kletterte mit 12:4 Punkten zunächst auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Bayern München. Vizemeister Alba Berlin oder Brose Bamberg können in ihrem Duell am Sonntag wieder an Gießen vorbeiziehen.

John Bryant war mit 17 Punkten bester Werfer der 46ers © SID

Dank des Freiwurfs des besten Gießener Werfers John Bryant (17 Punkten) 16 Sekunden vor Schluss feierten die Gastgeber den sechsten Sieg im achten Saisonspiel. Für Frankfurt, das weiter in der unteren Tabellenregion feststeckt, erzielte Richard Freudenberg die meisten Zähler. Mit 21 Punkten war er maßgeblich am starken Comeback der Frankfurter in den Schlussminuten beteiligt.

Die EWE Baskets Oldenburg beendeten unterdessen ihre kleine Negativserie von zwei verlorenen Partien in Folge und besiegten Rasta Vechta deutlich mit 81:62 (53:30). Oldenburgs bester Werfer war Nathan Boothe (16), bei Vechta kam T.J. Bray mit 14 Zählern auf die beste Punktausbeute.