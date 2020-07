BBL: Hamburg holt DiLeo aus Vechta

Hamburg (SID) - Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat sich für die kommende Saison mit Max DiLeo verstärkt. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, kommt der 27-Jährige von Rasta Vechta und erhält in der Hansestadt einen Einjahresvertrag. In der abgelaufenen Saison hatte der Deutsch-Amerikaner im Schnitt für Vechta 4,8 Punkte, 2,4 Assists und 1,4 Steals verbucht.