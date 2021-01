BBL: Ludwigsburg baut Tabllenführung vorerst aus

Köln (SID) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) ihren neunten Sieg in Serie gefeiert und die Tabellenführung vorerst ausgebaut. Gegen ratiopharm Ulm gewannen die Riesen nach einer starken Schlussphase knapp mit 89:87 (39:46). Mit einer Bilanz von elf Siegen und einer Niederlage bleibt Ludwigsburg weiter vor den Hakro Merlins Crailsheim (10:1), die am Sonntag gegen die Hamburg Towers (18.00 Uhr) wieder gleichziehen können.

Die Riesen Ludwigsburg bauen Tabellenführung aus © SID

Zuvor hatte der Tabellendritte EWE Baskets Oldenburg dank eines starken letzten Viertels sein Heimspiel gegen medi Bayreuth 80:73 (34:35) gewonnen und bleibt mit einer 10:2-Bilanz dem Führungsduo weiter dicht auf den Fersen. Bester Werfer der Baskets war Keith Hornsby mit 24 Punkten, für Bayreuth erzielte Derek Pardon 16 Punkte.

Im zweiten Samstagabendspiel setzte sich s. Oliver Würzburg bei den Telekom Baskets nach Halbzeitrückstand deutlich mit 89:77 (44:40) durch. Würzburg zieht durch den Sieg in der Tabelle an den Gastgebern vorbei.