BBL: Ludwigsburg stolpert in Gießen

Köln (SID) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball Bundesliga (BBL) nach ihrem Heimsieg gegen Meister Bayern München einen herben Rückschlag erlitten. Im letzten Hinrundenspiel unterlag der Tabellenzweite überraschend bei Außenseiter Giessen 46ers 88:98 (38:42).

Trainer John Patrick verlängert in Ludwigsbsurg © SID

Ludwigsburg, das dem FC Bayern am vergangenen Sonntag die erste Saisonniederlage in der Liga zugefügt hatte, steht nun bei 24:8 Punkten und verpasste es, die Münchner (28:2) unter Druck zu setzen. Der Titelverteidiger kann sich am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) mit einem Sieg gegen die Telekom Baskets Bonn wieder weiter absetzen.

Mann des Tages war am Samstagabend der Gießener Matthew Tiby mit 23 Punkten, fünf Rebounds und sechs Assists.