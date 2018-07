BBL: Ludwigsburg verpflichtet Jones und Jung

Ludwigsburg (SID) - Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat Guard Lamont Jones (28) vom Mitteldeutschen BC und den zypriotischen Nationalspieler Aeneas Jung (16) verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieb Jones einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. In der Saison 2017/2018 kam der US-Amerikaner auf durchschnittlich 17,2 Punkte und hatte damit in seiner Debütsaison in der BBL großen Anteil am Klassenerhalt des MBC.

Ludwigsburg steht mit Coach John Patrick im Final Four © SID

"Lamont ist ein erfahrener Profi und ein starker Combo Guard. Er ist im Scoring sehr gut und kann uns diesbezüglich sicher helfen", sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick: "Sein Auftreten in den beiden Spielen gegen uns hat mir sehr gut gefallen."

Der 2,02 m große Jung soll dagegen perspektivisch an den Herrenbereich herangeführt werden. Der gebürtige Nürnberger unterschrieb bis 2022, wird aber vorerst in der U19-Bundesliga (NBBL) zum Einsatz kommen.