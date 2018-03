BBL: Ludwigsburg zieht mit Alba gleich

Köln (SID) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) den dritten Sieg in Folge eingefahren und nach Siegen mit dem Tabellenzweiten Alba Berlin gleichgezogen. Die Schwaben gewannen am Mittwochabend ein Nachholspiel bei der BG Göttingen souverän mit 88:62 (50:29) und haben nun wie die Berliner 40 Punkte auf dem Konto. Alba hat aber wie Spitzenreiter Bayern München (46) ein Spiel weniger bestritten.

Ludwigsburg siegt zum dritten Mal in Folge © SID

Bester Werfer war Ludwigsburgs Malik Müller mit 17 Punkten. Bei Göttingen, das auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, kam William Buford auf 15 Zähler.