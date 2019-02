BBL: MBC punktet im Abstiegskampf

Köln (SID) - Der Mitteldeutsche BC hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Basketball Bundesliga (BBL) gefeiert. Am 21. Spieltag gewann das Team aus Weißenfels nach sieben Niederlagen in Serie 77:76 (33:35) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg und steht mit 8:32 Punkten weiter auf dem 16. Platz. Ludwigsburg (20:20) verlor dagegen im Kampf um die Play-offs an Boden.

John Patrick verlor mit seinem MHP Riesen Ludwigsburg © SID

Die Eisbären Bremerhaven unterlagen den Giessen 46ers 92:101 (47:50) und rutschten mit jetzt 6:34 Punkten auf den 18. und letzten Tabellenplatz ab.