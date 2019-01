BBL: München gewinnt 17. Saisonspiel und baut Führung aus

Bayreuth (SID) - 17. Spiel - 17. Sieg: Die Basketballer von Bayern München marschieren in der Bundesliga weiter unaufhaltsam davon und haben ihre Führung weiter ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic ließ sich am Sonntag trotz Schwächen in der Schlussphase auch von medi Bayreuth nicht aufhalten und siegte bei den Oberfranken 93:89 (50:41). Bester Bayern-Werfer war vor 3400 Zuschauern Vladimir Lucic mit 21 Punkten, Nihad Djedovic kam auf 16 Zähler.

Bayern München siegt in der BBL zum 17. Mal in Folge © SID

Mit der makellosen Bilanz von 34:0 Punkten führen die Münchner die Tabelle nun bereits mit acht Punkten Vorsprung an. Der Titelverteidiger profitierte dabei von der 74:75 (44:48)-Niederlage des Verfolgers EWE Baskets Oldenburg bei den Frankfurt Skyliners.

Entscheidender Schütze war Frankfurts Quantez Robertson mit einem verwandelten Dreier in der Schlusssekunde. Robertson war mit insgesamt 16 Punkten auch bester Schütze beim Sieger. Bei den Oldenburgern kam Will Cummings auf 22 Punkte.