BBL: München gewinnt auch zweites Viertelfinale gegen Braunschweig

Braunschweig (SID) - Titelfavorit Bayern München hat auch das zweite Viertelfinal-Duell mit den Basketball Löwen Braunschweig in den Play-offs der Bundesliga gewonnen. Der Vorjahresmeister und Hauptrundensieger setzte sich in Niedersachsen vor den Augen von NBA-Star Dennis Schröder 84:74 (46:35) durch und kann schon am Sonntag in eigener Halle den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Williams führt die Bayern mit 17 Punkten zum Sieg © SID

Das Bayern-Team von Trainer Dejan Radonjic erwischte wie schon sechs Tage zuvor (70:59) einen Start nach Maß und führte im zweiten Viertel 36:16. Die vom Ex-Braunschweiger Schröder angefeuerten Gastgeber glichen in ihrem ersten Play-off-Heimspiel seit 2012 zwar noch zum 69:69 aus, schafften in einer spannenden Schlussphase die Wende aber nicht.

"Wir haben zehn Minuten guten und 30 Minuten schlechten Basketball gespielt. Jetzt freuen wir uns trotzdem auf Sonntag", sagte Münchens Topscorer Derrick Williams (17 Punkte) bei MagentaSport. Braunschweigs Christian Sengfelder, der sogar auf 28 Zähler kam, nannte die Niederlage "bittersüß. Wir haben Herz gezeigt und gekämpft. Jetzt wird es enorm schwer."

Zu allem Überfluss verlor Braunschweig früh DeAndre Lansdowne, der Topscorer wurde mit Verdacht auf eine Sprunggelenksverletzung ins Krankenhaus gebracht. "Das sah alles andere als gut aus. Durch die Verletzung gab es einen kleinen Bruch in unserem Spiel", sagte Braunschweigs Geschäftsführer Sebastian Schmidt bei MagentaSport.

Zweitbester Werfer der Begegnung vor 5619 Zuschauern war hinter Sengfelder dessen Teamkollege Thomas Klepeisz mit 18 Zählern. Bei den Bayern überzeugte neben Williams auch Vladimir Lucic mit 15 Punkten.

Spiel drei steigt am Sonntag (18.00 Uhr) im Münchner Audi Dome.