BBL: München siegt auch im 16. Spiel

Göttingen (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben auch ihr 16. Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen. Die Bayern siegten am Dienstagabend 84:71 (45:32) beim Tabellen-13. BG Göttingen und bauten damit den Vorsprung auf Verfolger EWE Baskets Oldenburg auf sechs Punkte aus.

Derrick Williams steuerte 16 Punkte zum Bayern-Sieg bei © SID

Vom Startrekord von ratiopharm Ulm sind die Bayern aber weiterhin noch ein ganzes Stück entfernt. Die Ulmer hatten in der Saison 2016/17 die ersten 27 Saisonspiele gewonnen, ehe sie gegen München verloren.

In Göttingen punkteten elf von zwölf Bayern-Spielern, Topscorer der Gäste war der frühere NBA-Profi Derrick Williams mit 16 Punkten. Beim Gastgeber kam Derek Willis auf 19 Zähler.

Bereits am Freitag (18.00 Uhr/MagentaSport) sind die Bayern wieder im Einsatz, treten in der EuroLeague bei BK Chimki in Russland an.