BBL: München verliert Anschluss an Tabellenspitze

Köln (SID) - Bayern München verliert nach einer Niederlage im Topspiel der Basketball Bundesliga (BBL) langsam den Anschluss an die Tabellenspitze. Bei Meister Alba Berlin verloren die Münchener am Sonntag deutlich mit 72:85 (36:39). Mit einer Bilanz von sieben Siegen und nun zwei Niederlagen mussten die Bayern den Titelverteidiger (7:1) an sich vorbeiziehen lassen und rutschten auf Platz fünf ab - seine beiden Niederlagen kassierte München in den vergangenen zwei Wochen.

Trainer der Münchener Basketballer: Andrea Trinchieri © SID

Bester Werfer für Alba war Louis Olinde mit 17 Punkten, für Bayern war JaJuan Johnson (12) am erfolgreichsten. Der Berliner Sieg kam auch überraschend, weil Alba stark ersatzgeschwächt in die Partie gegangen war. Am Samstag hatte der Verein bekannt gegeben, dass Nationalspieler Niels Giffey (Fußverletzung) und der US-Amerikaner Luke Sikma (Oberschenkelverletzung) wochenlang fehlen werden.

"Jeder wollte den Sieg zu 100 Prozent", sagte Olinde nach dem Spiel bei MagentaSport: "Alle sind bereit, für die Verletzten einzuspringen und für sie zu kämpfen. Das macht unser Team so stark in dieser Saison." Auch die Leistungsträger Peyton Siva, Ben Lammers und Marcus Eriksson stehen derzeit nicht zur Verfügung. Trainer Aito Garcia Reneses ist nach seiner Corona-Infektion weiter in Quarantäne.

An der Tabellenspitze halten die Hakro Merlins Crailsheim mit Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg Schritt. Bei s. Oliver Würzburg setzte sich das Team von Trainer Tuomas Iisalo am Sonntagnachmittag mit 86:80 (43:39) durch und zog mit einer 10:1-Bilanz mit Ludwigsburg gleich. Das direkte Duell hatten die Riesen Anfang Dezember für sich entschieden.

Zeitgleich siegten die EWE Baskets Oldenburg beim früheren Serienmeister Brose Bamberg 85:78 (34:43) und stehen mit einer 9:2-Bilanz knapp hinter dem Spitzenduo.