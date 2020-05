BBL-Neustart: Pesic zeigt Verständnis für Kritik der Spieler

Köln (SID) - Geschäftsführer Marko Pesic vom deutschen Basketball-Meister Bayern München zeigt vor dem erhofften Bundesliga-Neustart Verständnis für die Skepsis vieler Spieler. "Ich kann nachvollziehen, dass sie die Dinge kritisch sehen und vieles hinterfragen", sagte der 43-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Pesic zeigt Verständnis für Kritiker © SID

Die Basketball Bundesliga (BBL) will die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison mit einem Turnier im Juni in München beenden. Dazu hinterlegte die Liga am vergangenen Donnerstag ihr Konzept bei den zuständigen Behörden, die Politik muss nun noch die Genehmigung erteilen.

"Die Spieler sind unser wichtigstes Gut, wir müssen sie schützen", sagte Pesic: "Ich habe ihnen gesagt, dass Vertrauen jetzt sehr, sehr wichtig ist und dass wir unsere Spieler keinen Risiken aussetzen werden." Anfang der Woche werde das Hygiene- und Sicherheitskonzept den Spielern im Detail vorgestellt, "und sicherlich werden dann viele Fragen beantwortet sein und viele Dinge relativiert."

Zuletzt war aus Kreisen der Profis Kritik an der geplanten Fortsetzung der BBL laut geworden. Bayerns Danilo Barthel etwa kritisierte, die Spieler seien nicht genügend in den Entscheidungsprozess eingebunden worden.