BBL: Oldenburg mindestens drei Monate ohne Sears

Oldenburg (SID) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg muss in der entscheidenden Phase der Saison mindestens zwölf Wochen auf Justin Sears (26) verzichten. Der Center erlitt am Sonntag im Pokalfinale bei Alba Berlin (67:89) einen Anriss der Achillessehne. Das gab der Klub bekannt. Der US-Amerikaner wurde bereits am Mittwochvormittag operiert.

Oldenburg liegt in der Bundesliga als Fünfter auf Play-off-Kurs, im EuroCup kämpft das Team von Trainer Mladen Drijencic um den Viertelfinal-Einzug.