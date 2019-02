BBL: Oldenburg verlängert mit Leistungsträger Mahalbasic

Oldenburg (SID) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den Vertrag mit Leistungsträger Rasid Mahalbasic um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. "Oldenburg und ich - das passt einfach gut zusammen. Daher war es für meine Familie und mich ein Leichtes, Ja zu weiteren zwei Jahren in Oldenburg zu sagen", sagte der 28 Jahre alte Center.

Rasid Mahalbasic (blaues Trikot) bleibt in Oldenburg © SID

Der österreichische Nationalspieler wechselte im Sommer 2017 von Sevilla zum aktuellen Tabellenzweiten der BBL. In der laufenden Saison kommt Mahalbasic in durchschnittlich knapp 27 Minuten pro Spiel auf 13,6 Punkte, 8,7 Rebounds und 4,5 Assists. Am 2. Februar sorgte der "Big Man" für Schlagzeilen, als ihm beim 103:89 seiner Baskets gegen die Basketball Löwen Braunschweig das erste Triple-Double der Bundesliga seit dem 12. November 2010 gelang (19 Punkte, 13 Rebounds, 10 Assists).