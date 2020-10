BBL-Pokal: Bayern bleiben im Rennen - drei weitere Spielabsagen

Köln (SID) - Am von Coronafällen und Absagen bestimmten Pokalwochenende der Basketball-Bundesliga (BBL) hat Bayern München seine Chance auf eine Teilnahme am Top Four in eigener Halle gewahrt. Nach dem Fehlstart gegen medi Bayreuth (89:95) schlug die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri am Sonntag Vorrunden-Gastgeber Syntainics MBC in Weißenfels 97:60 (49:28) und verhinderte das schnelle Aus.

Die Bayern gewannen ihr zweites Spiel problemlos © SID

Am Montag (20.30 Uhr/MagentaSport) muss für den EuroLeague-Spitzenreiter gegen die Hakro Merlins Crailsheim allerdings ein weiterer Erfolg her, sonst ist es vorbei. Gewinnt aber Bayreuth, das wegen zwei Coronafällen im Team am Wochenende nicht im Einsatz war, seine beiden ausstehenden Spiele, sind die Münchner dennoch draußen.

Am Samstag hatte die BG Göttingen als erste Mannschaft das Finalturnier erreicht. Durch ein 99:87 (62:38) bei Rasta Vechta machten die Niedersachsen den Sieg in der Gruppe B vorzeitig klar. Gescheitert sind dagegen die EWE Baskets Oldenburg. Nach einem 88:97 (53:51) gegen die Löwen Braunschweig kann der Pokalfinalist der vergangenen Saison in Gruppe A nicht mehr weiterkommen.

In der Gruppe C entscheidet sich am Sonntagabend im Duell zwischen Brose Bamberg und den MHP Riesen Ludwigsburg, wer es zum Top Four nach München schafft, das wegen der vielen Spielausfälle nicht wie geplant am 1./2. November stattfinden kann und auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Nach bislang zwei Siegen wären die Bamberger mit einem weiteren Erfolg weiter.

Nur die Gruppe C wurde planmäßig beendet, die Terminprobleme werden größer und größer. Nachdem alle bislang geplanten Pokalspiele mit Beteiligung von Meister Alba Berlin wegen COVID-19-Fällen in der Mannschaft - mittlerweile sind es sieben - abgesagt werden mussten, kamen am Wochenende drei Spielausfälle hinzu. Auch Bayreuth und Bonn hat es erwischt.

"Wir müssen alle mit der neuen Realität leben", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz zur aktuellen Situation gut zwei Wochen vor dem Ligastart dem Deutschlandfunk. "Wenn es nicht mehr funktioniert, überlegen wir uns einen Plan B, wie wir das auch im letzten Sommer getan haben."

Beide Spiele von Bayreuth wurden gestrichen, da zwei Mitglieder "aus dem Team und Teamumfeld" positiv getestet wurden. Die Oberfranken hätten am Samstag in Weißenfels gegen den MBC und am Sonntag gegen Crailsheim antreten sollen. Die ebenfalls für Sonntag angesetzte Partie zwischen den Telekom Baskets Bonn und den Löwen Braunschweig wurde nach einem positiven Test eines Bonner Profis abgesetzt.