BBL-Pokal: Ein Halbfinale und Endspiel live bei Sport1

Köln (SID) - Ein Halbfinale und das Endspiel um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) sind im Free-TV zu sehen. Sport1 überträgt die Begegnungen am 20. Januar und am 17. Februar (beide 15.00 Uhr) live. Telekom Sport zeigt alle Partien des Wettbewerbs, die Viertelfinals stehen am Wochenende auf dem Programm.

Alba und Bayern treffen im Viertelfinale aufeinander © SID

"Diese Einigung zeigt einmal mehr, dass wir mit der Telekom und Sport1 die richtigen Partner an unserer Seite haben, um die Popularität und Reichweite der BBL weiter zu steigern", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Zuletzt waren Pokalspiele in der Saison 2014/15 auf Sport im Free-TV zu sehen.

In der Runde der letzten Acht kommt es am Samstag zu den Duellen Frankfurt Skyliners - Löwen Braunschweig (18.00) und BG Göttingen - Brose Bamberg (20.30). Am Sonntag trifft Science City Jena auf die Telekom Baskets Bonn (15.00), danach erwartet Meister und Cupverteidiger Bayern München in der Neuauflage des vergangenen Bundesliga- und Pokalfinales Alba Berlin (18.00).