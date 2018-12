BBL-Pokal: Frankfurt erster Halbfinalist

Frankfurt/Main (SID) - Die Frankfurt Skyliners haben sich als erstes Team für das Halbfinale des runderneuerten Pokal-Wettbewerbs der Basketball Bundesliga (BBL) qualifiziert. In der Runde der letzten Acht gewann der Pokalsieger von 2000 mit 80:70 (38:38) gegen die Löwen Braunschweig und erreichte damit erstmals seit drei Jahren wieder das Halbfinale, das nicht mehr im Rahmen eines Final-Four-Turniers ausgetragen wird.

Sieg für die Skyliners und Trae Bell-Haynes (l.) © SID

In der Fraport-Arena setzte sich der Gastgeber nach ausgeglichener erster Halbzeit mit einem 8:0-Lauf im dritten Viertel auf 50:42 ab und gab die Führung danach nicht mehr aus der Hand. Bester Werfer auf Seiten der Frankfurter war der Kanadier Jason Clark (18 Punkte), für Braunschweig steuerten die US-Amerikaner Brayon Blake und Scott Eatherton je 15 Punkte bei.

Der zweite Halbfinalist wird am Abend in der Partie zwischen der BG Göttingen und dem fünfmaligen Pokalsieger Brose Bamberg ermittelt. Am Sonntag trifft zudem Science City Jena auf die Telekom Baskets Bonn (15 Uhr), danach erwartet Meister und Cupverteidiger Bayern München in der Neuauflage des vergangenen Bundesliga- und Pokalfinales Alba Berlin (18 Uhr). Die Halbfinals finden am 20. Januar statt, das Endspiel am 17. Februar.