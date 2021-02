BBL: Schienbeinbruch bei Crailsheimer Coleman

Crailsheim (SID) - Die Hakro Merlins Crailsheim haben ihren Überraschungssieg in der Basketball Bundesliga (BBL) bei Bayern München teuer bezahlt. US-Forward Tim Coleman (26) hat sich am Sonntag eine Schienbeinfraktur und einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen. Das gab der Klub am Montag bekannt. Der Tabellenzweite Crailsheim hatte den FC Bayern zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte besiegt (105:103 n.V.).

Coleman soll noch in dieser Woche operiert werden. "Der fantastische Sieg über München wird so natürlich getrübt. Wir wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung, sodass er vielleicht noch diese Saison zurück zur Mannschaft stoßen kann", sagte Ingo Enskat, Sportlicher Leiter der Merlins.