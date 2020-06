BBL-Turnier: Göttingen entzaubert Crailsheim

München (SID) - Die BG Göttingen hat dank eines herausragenden Bennet Hundt zum Auftakt des Finalturniers der Basketball Bundesliga (BBL) überraschend die Hakro Merlins Crailsheim entzaubert. Das Team von Trainer Johan Roijakkers gewann das Auftaktspiel der Gruppe A im Münchner Audi Dome mit 89:78 (51:42). Die abgebrochene reguläre Saison hatte Göttingen auf Rang neun beendet, Crailsheim auf Rang drei.

Sieg für Göttingen und Trainer Roijakkers © SID

Der 21 Jahre alte Hundt war vor allem im ersten und im dritten Viertel kaum zu stoppen. Der Aufbauspieler erzielte nach 25 Sekunden mit einem Dreier die ersten Punkte des Zehner-Turniers, danach führte der gebürtige Berliner die Veilchen mit einer persönlichen Saisonbestleistung von 30 Punkten zum Sieg. Javontae Hawkins (17) erzielte die meisten Punkte für Crailsheim, das nie in Führung lag und nur im dritten Viertel bis auf drei Punkte an Göttingen herankam.

Gespielt wird das Turnier, dessen Hygiene- und Sicherheitskonzept sich sogar die NBA besorgt hat, komplett in der Halle des deutschen Meisters Bayern München, der am Abend das zweite Spiel der Gruppe A gegen ratiopharm Ulm bestreitet. Fünfte Mannschaft in der Gruppe A sind die EWE Baskets Oldenburg, die beim Abbruch der regulären Saison auf Platz fünf standen.

Die zehn Teams spielen zunächst in zwei Fünfergruppen die Viertelfinalteilnehmer aus. Die K.o.-Runde wird in Hin- und Rückspielen ausgetragen, auch der Meister wird am Ende in zwei Partien (26. und 28. Juni) ermittelt. Alle Mannschaften sind in München in einem Hotel untergebracht, das sie nur zum Training, zu den Spielen oder in Gruppen von maximal drei Personen zum Spazierengehen verlassen dürfen.

Die ersten beiden Spiele der Gruppe B finden am Sonntag statt. Die Fraport Skyliners, bei Abbruch der Vorrunde als einzige der Finalturnier-Teilnehmer nicht unter den ersten zehn der Tabelle platziert, treffen dabei auf Titelanwärter Alba Berlin (15.00 Uhr). Anschließend spielt Rasta Vechta gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (19.00). Fünfte Mannschaft dieser Gruppe ist Brose Bamberg.