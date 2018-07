BBL: Urgestein Robertson bleibt in Frankfurt

Frankfurt/Main (SID) - Der Amerikaner Quantez Robertson bleibt dem Basketball-Bundesligisten Frankfurt Skyliners ein weiteres Jahr erhalten. Der 33-Jährige geht auch in der Saison 2018/19 und damit in seiner zehnten Spielzeit für die Hessen auf Korbjagd. Robertson hat in seiner Profi-Karriere ausschließlich für die Skyliners gespielt.