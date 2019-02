BBL: Vechta feiert achten Sieg in Serie

Vechta (SID) - Überraschungsteam Rasta Vechta hat in der Basketball-Bundesliga den achten Sieg in Serie gefeiert. Der Aufsteiger gewann am Freitag gegen den Mitteldeutschen BC mit 89:79 (44:42) und kletterte mit 28:10 Punkten in der Tabelle vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem ungeschlagenen Meister Bayern München (34:0).

Silvano Poropat übernimmt das Traineramt in Weißenfels © SID

Die Gäste kassierten zwei Tage nach der Rückkehr von Cheftrainer Silvano Poropat, der das Team aus Weißenfels 2012 in die erste Liga geführt hatte, ihre sechste Ligapleite in Folge und rutschen auf den letzten Tabellenplatz ab.

Die Gastgeber konnten sich angeführt von Topscorer Austin Hollins (25 Punkte), der seine ersten fünf Dreier allesamt verwandelte, auf 24:15 absetzen, der MBC blieb jedoch dran und übernahm im zweiten Viertel erstmals die Führung (29:30). Topscorer bei den Wölfen war Guard Tremmell Darden mit 19 Zähler.