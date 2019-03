BBL: Vechta gewinnt auch in Braunschweig

Braunschweig (SID) - Aufsteiger Rasta Vechta hat seine Erfolgsserie in der Basketball Bundesliga (BBL) fortgesetzt. Das Überraschungsteam gewann am Samstag auch bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 88:85 (46:37) und festigte mit 36:12 Punkten seinen dritten Tabellenplatz. Braunschweig ist nach zuletzt zwei Siegen in Folge mit 24:24 Zählern zumindest vorübergehend Achter. Zuletzt hatte Vechta einen 93:75-Sensationssieg gegen Meister Bayern München gefeiert.

Austin Hollins hat mit Vechta einen Sieg verbucht © SID

Ein wichtiger Erfolg im Kampf um die Play-offs gelang ratiopharm Ulm mit einem souveränen 99:87 (45:40) gegen Hakro Merlins Crailsheim. Im Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) empfängt der Tabellenzweite EWE Baskets Oldenburg die MHP Riesen Ludwigsburg.