BBL: Vizemeister Alba Berlin verlängert mit Taktgeber Siva

Berlin (SID) - Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Spielmacher Peyton Siva um zwei Jahre verlängert. Dies gaben die Hauptstädter am Donnerstag bekannt. Der 28-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit ein Schlüsselspieler der Berliner. In der Basketball Bundesliga (BBL) kam der US-Amerikaner im Schnitt auf 11,9 Punkte und 6,2 Assists pro Spiel. Im EuroCup avancierte er mit 7,9 Assists zum besten Passgeber.

Peyton Siva verlängert in Berlin um zwei Jahre © SID

"Ich halte Peyton und Alba für eine perfekte Kombination. Uns gefällt Peytons Arbeitseinstellung, sein Wille immer weiter hart zu arbeiten, sich zu verbessern und seine Professionalität", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda über den Profi, der seit 2016 für Alba aufläuft: "Dazu hat er sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt." Seine Qualitäten kann Siva in der kommenden Saison auch in der EuroLeague unter Beweis stellen.