BBL: Weitere Spielverlegungen nach Coronafällen bei Chemnitz und Gießen

Frankfurt/Main (SID) - Die Gießen 46ers und die Niners Chemnitz müssen in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter auf ihre ersten Saisonspiele warten. Wie die Liga am Dienstagvormittag mitteilte, werden die für das kommende Wochenende angesetzten Partien der beiden Teams coronabedingt verschoben. Die 46ers hätten am Sonntag bei den Hamburg Towers gespielt, die Chemnitzer wären bereits am Samstag zum Gastspiel bei Brose Bamberg angetreten.

BBL: Chemnitz-Spiel in Bamberg wird verlegt © SID

Bei beiden Teams kam es Ende vergangener Woche zu positiven Coronatests, seitdem sitzen beide Mannschaften auf Anordnung der jeweils zuständigen lokalen Gesundheitsämter vollständig in häuslicher Quarantäne. Bereits die ersten Saisonspiele von Gießen und den Niners waren deshalb am vergangenen Wochenende ausgefallen. Die BBL stimmte in allen Fällen dem Antrag auf Spielverlegung zu.

An den ersten beiden Spieltagen fielen insgesamt schon fünf Partien der Coronakrise zum Opfer, es deutet sich schon früh ein Terminchaos an. Als dritter Bundesligist befand sich medi Bayreuth zwischenzeitlich in Quarantäne. Die Oberfranken konnten nach Ablauf der zwei Wochen am vergangenen Samstag den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen und treten am Mittwoch im Pokal beim MBC aus Weißenfeld an.