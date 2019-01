BDO-WM: Darts-Profi Unterbuchner verpasst Finale

Frimley (SID) - Darts-Profi Michael Unterbuchner hat bei der BDO-Weltmeisterschaft in Frimley Green den Einzug ins Endspiel klar verpasst. Der 30-Jährige aus Landsberg am Lech verlor sein Halbfinal-Duell mit dem zweimaligen BDO-Champion Scott Waites aus England mit 1:6 und scheiterte damit wie im Vorjahr in der Vorschlussrunde.

Die WM der British Darts Organisation (BDO) besitzt einen deutlich geringeren Stellenwert als die jährlich im Londoner Alexandra Palace ausgetragene WM der Professional Darts Corporation (PDC). Dort hatte sich am 1. Januar zum dritten Mal der Niederländer Michael van Gerwen die WM-Krone aufgesetzt.