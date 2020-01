BMW-Pilot Günther siegt in Santiago de Chile

Köln (SID) - BMW-Pilot Maximilian Günther hat für den dritten Sieg eines Deutschen in der Formel E gesorgt. Der 22-Jährige aus Oberstdorf triumphierte beim dritten Saisonrennen in Santiago de Chile und krönte sich zum jüngsten Sieger der Elektro-Rennserie. Zuvor hatte der Allgäuer Daniel Abt in der Saison 2017/18 Erfolge in Mexiko-Stadt und beim Heimrennen in Berlin gefeiert.

Günther gewinnt das Rennen in Santiago de Chile © SID

"Ich bin einfach nur superglücklich. Es war ein tolles Rennen, drei Autos haben um den Sieg gekämpft", sagte Günther, der BMW den zweiten Saisonsieg bescherte.

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf/Mahindra) hatte lange seinen zweiten Podestplatz in der Formel E in Reichweite, belegte aber letztlich den vierten Rang. Abt wurde Achter, der Duisburger Andre Lotterer im Porsche kam nach einem Unfall nicht in die Wertung.

Günther sicherte sich den Erfolg durch ein Überholmanöver in der letzten Runde gegen den Portugiesen Antonio Felix da Costa (DS Techeetah). Dritter wurde Mitch Evans (Neuseeland/Jaguar). Mercedes-Fahrer Stoffel Vandoorne (Belgien) reichte ein sechster Platz, um die Gesamtführung von Günthers ausgeschiedenem Teamkollegen Alexander Sims (England) zu übernehmen.

Der vierte Saisonlauf geht am 15. Februar in Mexiko-Stadt über die Bühne. In Berlin macht die Elektro-Rennserie am 21. Juni auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof Station. Der letzte von 14 Läufen der sechsten Saison steigt am 26. Juli in London.