BR Volleys feiern den "vielleicht wichtigsten Sieg der Saison"

Friedrichshafen (SID) - Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys gönnte sich nach dem überraschenden Auftaktsieg in den Play-off-Finals der Volleyball-Bundesliga beim Dauerrivalen VfB Friedrichshafen nur einen kurzen Moment der Freude. "Das war vielleicht der wichtigste Sieg in dieser Saison", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand nach dem Spiel.

BR Volleys gewinnen erstes Duell gegen Friedrichshafen © SID

Der Blick richtete sich nach dem 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:19) am Bodensee aber sofort auf Spiel zwei: "Jetzt müssen wir das Heimspiel gewinnen, sonst ist alles für die Katz gewesen." Das zweite Spiel findet am Sonntag (15.00 Uhr/sportdeutschland.tv) in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt.

Der Titelverteidiger feierte trotz verlorenen ersten Satzes den ersten Saisonsieg gegen den Rekordmeister aus Friedrichshafen. Zuvor hatte Berlin alle fünf Begegnungen - in der Liga, im Super Cup und der Champions League - gegen die "Häfler" verloren.

Für den ehemaligen Bundestrainer Vital Heynen war der stark aufspielende US-Amerikaner Kyle Russel der Schlüssel zum Berliner Auswärtssieg. "Die Entscheidung kam im zweiten Satz. Da haben wir Russell ins Spiel kommen lassen und dann war es das", sagte der jetzige VfB-Coach.