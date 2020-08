BR Volleys im neunten Jahr in Folge in der Champions League

Köln (SID) - Die BR Volleys treten auch in der kommenden Saison in der Champions League an. Das geht aus der Teilnehmerliste des europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Für uns ist und bleibt die Champions League eine ganz wichtige Plattform. Es dürfte schwerer denn je werden, die Gruppenphase zu überstehen, aber wir werden erneut alles versuchen", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Die BR Volleys nehmen an der Champions League teil © SID

Neben dem zehnmaligen deutschen Meister tritt auch der VfB Friedrichshafen an, der als bislang einziger deutscher Klub die Champions League gewinnen konnte. Beide deutschen Teams sind für die Gruppenphase gesetzt, die Auslosung findet am 21. August in der CEV-Zentrale in Luxemburg statt. Berlin ist bereits zum neunten Mal in Folge in der Gruppenphase vertreten.