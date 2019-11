BTT Köpke erhält Freigabe für vorübergehendes Engagement bei Hertha BSC

Frankfurt/Main (SID) - Bundestorwarttrainer Andreas Köpke hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis Jahresende die vorübergehende und befristete Freigabe für ein Engagement als Assistenzcoach des neuen Cheftrainers Jürgen Klinsmann bei Bundesligist Hertha BSC erhalten. Zum Jahresbeginn 2020 soll Köpke, der 57 Jahre alte Weltmeister von 1990, wieder seine Tätigkeit für die Nationalmannschaft fortsetzen. Der Vertrag von Köpke beim Verband läuft bis 2022.

Köpke erhält vom DFB eine vorübergehende Freigabe © SID

"Das ist eine Nachricht, die auch ich nicht unbedingt erwartet hatte, aber Jürgen ist immer für Überraschungen gut", sagte Bundestrainer Joachim Löw, "mich freut, dass ein solcher Hochkaräter zurück in die Bundesliga kehrt und sein Wissen damit auch wieder im deutschen Fußball einbringt." Dass ihn Köpke gerade in der Startphase unterstütze, "ist für uns alle selbstverständlich", so Löw.

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, ergänzte: "Hertha BSC befindet sich derzeit in einer besonderen Situation. Jeder weiß um unsere Verbundenheit mit Jürgen Klinsmann. Ich finde es großartig, dass Andy einspringt, das zeugt von seinem Charakter. Ab Januar wird er sich gemeinsam mit Jogi, Marcus Sorg und mir wieder voll auf die Nationalmannschaft konzentrieren."