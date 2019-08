BVB-Ausnahmetalent Moukoko mit Hattrick in acht Minuten

Dortmund (SID) - Fußball-Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko hat die U19 von Borussia Dortmund erneut mit einer beeindruckenden Vorstellung zum Sieg geführt. Beim 6:2 (3:2) des BVB in der Junioren-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld legte der erst 14 Jahre alte Ausnahmespieler mit einem Hattrick innerhalb von acht Minuten den Grundstein für den Erfolg (25./28./33.). Für die Dortmunder war es der zweite Sieg im vierten Saisonspiel.

U19: Gegen Bielefeld trifft Youssoufa Moukoko dreifach © SID

Bereits in der Auftaktpartie hatte Moukoko, der laut Medienberichten in der vergangenen Woche einen Vertrag bis 2022 in Dortmund unterschrieben haben soll, mit sechs Treffern beim 9:2 im Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV geglänzt. Mit neun Toren führt er die Torjägerliste der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse an.