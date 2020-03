BVB: Entscheidung über "Geisterderby" spätestens Dienstag

Dortmund (SID) - Die Entscheidung über ein "Geisterderby" zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird laut Auskunft des BVB "spätestens am Dienstag" fallen. Der Verein teilte am Montag mit, er rechne mit einer zeitnahen Entscheidung der zuständigen Behörden und wolle diesen nicht vorgreifen.

Dortmund und Schalke droht ein "Geisterderby" © SID

Am Montagmorgen hatte die Polizei-Präfektur von Paris entschieden, dass das Achtelfinalrückspiel der Dortmunder bei Paris St. Germain in der Champions League am Mittwoch ohne Publikum ausgetragen wird. Grund ist die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus.

"Die Verantwortlichen des BVB machen sich gegenwärtig mit der notwendigen Ernsthaftigkeit ein Bild der Situation rund um die Eindämmungsmaßnahmen und holen die aktuellen Einschätzungen von Politik, Behörden, Verbänden und weiteren Institutionen ein", hieß es in der Mitteilung der Schwarz-Gelben.

Auf das "Geisterspiel" in der Champions League sei der Verein vorbereitet gewesen: "Wir werden die Öffentlichkeit direkt informieren, sobald wir verbindliche Antworten auf die derzeit – verständlicherweise – kursierenden Fragen geben können."