BVB-Gegner Tottenham Hotspur verkürzt Rückstand auf Manchester City

Liverpool (SID) - Tottenham Hotspur bleibt in der englischen Fußball-Meisterschaft auf Champions-League-Kurs. Der Achtelfinalgegner von Borussia Dortmund in der Königsklasse feierte mit 6:2 (3:1) beim FC Everton seinen neunten Auswärtssieg in der laufenden Premier-League-Saison und liegt als Tabellendritter nur noch zwei Zähler hinter Titelverteidiger Manchester City, der am Vortag 2:3 gegen Crystal Palace verloren hatte. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool beträgt nach 18 Spieltagen weiterhin sechs Zähler.

Christian Eriksen (Mitte) bejubelt sein Tor zum 4:1 © SID

Der 47-malige Nationalspieler Theo Walcott (21.) hatte die Gastgeber im Goodison Park von Liverpool in Führung gebracht. Der frühere Bundesligaprofi Heung-min Son (27.), Dele Alli (35.) und Nationalmannschaftskapitän Harry Kane (42.) drehten dann noch vor der Pause die Partie. Christian Eriksen erhöhte vier Minuten nach der Pause auf 4:1, ehe der ehemalige Hoffenheimer Gylfi Sigursson (51.) für die Toffees verkürzte. Der frühere Hamburger und Leverkusener Son (61.) sowie Kane (74.) sorgten dann für die Entscheidung. Everton wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg und bleibt Tabellenelfter.