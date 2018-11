BVB-Sondertrikot zum Abschied vom Steinkohlebergbau

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund läuft zum Abschied vom Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet im letzten Heimspiel des Jahres mit einem Sondertrikot auf. Die Spieler des BVB gehen am 21. Dezember mit der Aufschrift "Danke Kumpel!" auf der Brust in die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Am selben Tag stellt unweit von Dortmund in Bottrop die letzte deutsche Steinkohlenzeche die Regelförderung ein.

BVB-Sondertrikot für das letzte Heimspiel des Jahres © SID

"Der Bergbau hat unsere Region tief geprägt – ebenso wie der Fußball", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Jeder große Traditionsverein im Ruhrgebiet ist auf Kohle und Stahl geboren. Kohle, Stahl, Fußball und Bier gehören hier seit jeher zusammen und prägen unser Miteinander und unsere Kultur."