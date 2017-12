BVB-Sportdirektor Zorc möchte Reus "gerne länger binden"

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund strebt offenbar eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit seinem langzeitverletzten Nationalspieler Marco Reus an. "Ich würde ihn sehr gerne länger an uns binden", sagte Dortmunds Sportdirektor Michel Zorc der Welt am Sonntag zu den Planungen der Westfalen.

Zorc (r.) will Reus (l.) langfristig binden © SID

Reus, der wegen eines Kreuzbandrisses seit dem vergangenen Sommer pausiert und im März sein Comeback gegen soll, spielt seit 2012 für den DFB-Pokalsieger. Sein derzeitiger Kontrakt mit den Borussen läuft noch bis 2019.