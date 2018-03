BVB-Stürmer Batshuayi lässt Zukunft offen

Dortmund (SID) - Der vom FC Chelsea ausgeliehene Stürmer Michy Batshuayi hat einen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund offen gelassen. "Über dieses doch recht bedeutsame Thema jetzt nachzudenken, würde mir den Kopf blockieren. Ich muss mich hier auf die nächsten Spiele konzentrieren, denn diese Phase ist sehr wichtig für Dortmund", sagte der 24-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgabe).

Michy Batshuayi legt den Fokus auf die Gegenwart © SID

"Ich denke derzeit nur an Fußball, nicht an die Zukunft. Am Ende ist das auch eine Entscheidung, die vor allem die Klubs treffen", sagte Batshuayi. In Dortmund gefällt es dem Angreifer: "Ich fühle mich wie in einer großen Familie, alle verstehen sich gut und das ist für mich perfekt."

Der Belgier ist noch bis zum Saisonende vom Londoner Premier-League-Klub ausgeliehen. In seinen ersten drei Spielen für den BVB hatte der Nachfolger von Pierre-Emerick Aubameyang fünf Tore erzielt, in den nachfolgenden drei Partien aber nicht mehr getroffen.