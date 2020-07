BVB-Trainingsstart am 30. Juli - Trainingslager in Bad Ragaz Mitte August

Köln (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund startet am 30. Juli in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga. Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, soll zunächst individuell trainiert werden. Nach zwei negativen Coronatests können die Profis dann ins Mannschaftstraining übergehen. Das Trainingslager findet voraussichtlich vom 10. bis 17. August traditionell in Bad Ragaz in der Schweiz statt. Testspiele sind bislang noch keine terminiert.