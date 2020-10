BVB: Watzke und Favre nehmen Reus in Schutz

Dortmund (SID) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Trainer Lucien Favre nehmen den BVB-Kapitän Marco Reus gegen Kritik in Schutz. "Marco ist ein guter Kapitän", sagte Watzke der Bild-Zeitung.

Nach langer Verletzungspause zurück: Marco Reus © SID

Dass der 31-Jährige "nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend", sagte Watzke: "Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben." Favre betonte am Dienstag: "Er war sechs Monate verletzt. Wir müssen mit ihm weiter aufpassen."

Watzke (61) nahm explizit Bezug auf Aussagen von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann (47). Der Sky-Experte hatte für Abwehrchef Mats Hummels als Kapitän plädiert. "Hamann analysiert oft sehr zutreffend, aber hier liegt er komplett falsch", betonte er. "Wie will er auch mannschaftsinterne Vorgänge beurteilen können?"