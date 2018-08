BVB-Zugang Delaney scherzt über seine Ablöse

Bad Ragaz (SID) - Neuzugang Thomas Delaney vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund empfindet seine Ablösesumme nicht als Belastung. "In diesen Zeiten sind 20 Millionen Euro Kleingeld", sagte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz mit einem Augenzwinkern.

Thomas Delaney fühlt sich beim BVB pudelwohl © SID

Sein erster Eindruck vom BVB, mit dem er in der kommenden Saison in der Champions League spielt, sei durchweg positiv. "Dortmund ist ein großer Verein, das habe ich von der ersten Minute an gemerkt. Das Niveau von jedem Spieler ist wirklich top. Ich freue mich", führte der dänische WM-Teilnehmer aus. "Das ist größer als alles, was ich bisher erlebt habe", erklärte der Neuzugang von Werder Bremen weiter.