BVB auch in Frankfurt ohne Schulz

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss auch am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt ohne Abwehrspieler Nico Schulz auskommen. Der Nationalverteidiger laboriert nach Angaben von BVB-Trainer Lucien Favre weiter an seiner Fußverletzung aus dem EM-Qualifikationsspiel zu Monatsbeginn gegen die Niederlande. Ob sein Defensivkollege Lukasz Piszczek nach muskulären Problemen bis zum Spieltag einsatzbereit sein kann, ließ der Coach am Freitag offen.

Nico Schulz fällt weiterhin verletzt aus © SID

Den Verzicht auf Ex-Nationalspieler Mario Götze in den vergangenen vier Pflichtspielen rechtfertigte Favre außer mit Parallelen zur vergangenen Spielzeit auch mit den langfristigen Anforderungen an seine Spieler im weiteren Saisonverlauf. "Das war voriges Jahr genauso. Da hat er erst nicht, dann peu a peu und am Ende sehr stark gespielt. Wir brauchen alle Spieler im Kader. Es wird schnell so kommen, dass wir das sehen."