BVB bittet Fans: Meidet das Stadion!

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund hat seine Fans aufgefordert, beim "Geisterderby" gegen Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch die Umgebung des Stadions zu meiden. "Seht bitte davon ab, das Spiel in unmittelbarer Nähe des Signal-Iduna-Parks zu verfolgen", teilte der BVB in einer "dringenden Bitte" mit.

Der BVB fordert Fans auf, nicht zum Stadion zu kommen © SID

Die Gesundheit stehe eindeutig im Vordergrund: "Jeder Einzelne ist aufgefordert, Verantwortung zu zeigen und damit sich und andere Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Auch im Falle eines Derbysieges."

Am Mittwochabend hatten sich Tausende Fans von Paris St. Germain für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den BVB (2:0) unmittelbar vor dem Stadion versammelt. Hunderte standen in Mönchengladbach beim Rheinderby gegen den 1. FC Köln zusammen.

Der BVB hat aus Sicherheitsgründungen auch Akkreditierungen reduziert, er rechnet dennoch mit etwa 200 Journalisten im Stadion.