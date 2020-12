BVB erneut mehrere Wochen ohne Hazard

Dortmund (SID) - Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund muss erneut mehrere Wochen ohne Thorgan Hazard auskommen. Wie der BVB einen Tag nach dem 2:0 im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig mitteilte, hat der belgische Offensivspieler eine Muskelverletzung erlitten.

Thorgan Hazard ist erneut verletzt © SID

Laut Klub war Hazard erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. In Braunschweig war der 27-Jährige in der 83. Spielminute eingewechselt worden.