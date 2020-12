BVB eröffnet Rückrunde gegen Gladbach - ZDF übertragt live

Köln (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund eröffnet am 22. Januar gegen Borussia Mönchengladbach die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Die Begegnung des 18. Spieltages wird freitagabends (20.30 Uhr) live im ZDF und bei DAZN übertragen. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Terminierung der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spieltage 16 bis 18 hervor.

Das Borussen-Duell wird live im ZDF zu sehen sein © SID

Zum Abschluss der Hinrunde trifft der BVB zuvor in einer Englischen Woche auf den aktuellen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Die Partie findet am 19. Januar um 20.30 Uhr statt. Rekordmeister Bayern München trifft an einem Sonntagnachmittag (24. Januar) um 15.30 Uhr auf Schlusslicht Schalke 04.