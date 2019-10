BVB im Derby wohl wieder mit Reus

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird im 177. Revierderby bei Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) höchstwahrscheinlich wieder seinen Kapitän Marco Reus einsetzen können. "Wir werden sehen, ob es möglich sein wird. Die Chancen sind gut. Es war viel besser für ihn", sagte Trainer Lucien Favre am Freitag.

BVB im Derby wohl mit Kapitän Marco Reus © SID

Reus hatte in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) trotz Erkältung gespielt und war für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand (0:2) am Mittwoch ausgefallen. Weiterhin fehlen wird Paco Alcacer (Achillessehnenreizung), Favre wird somit im Sturm wieder improvisieren müssen. In Mailand hatte Julian Brandt in der Spitze gespielt, auch Reus und der zuletzt nicht berücksichtigte Mario Götze können im Angriff agieren.

Favre weiß, dass der Druck steigt. "Das Derby ist immer etwas ganz Besonderes", sagte er: "Wir werden an der Kommunikation auf dem Platz arbeiten." Sportdirektor Michael Zorc, der mehr Derbys (10) gewonnen hat als jeder andere Spieler, erwartet, "dass man unserer Mannschaft ansieht, dass sie die Bedeutung dieses Spiels erkennt - für die Tabelle, aber auch für uns und unsere Fans".

Dafür sei Kampfeswille unabdingbar. "Macht Schalke einen Meter, machen wir einen Meter und am besten noch ein bisschen mehr. Wir wollen sehen, dass jeder mit jeder Faser seines Körpers gewinnen will."