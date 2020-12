BVB in Frankfurt auch ohne Delaney

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch auf Thomas Delaney verzichten. Der dänische Mittelfeldspieler fällt laut BVB-Mitteilung vom Donnerstag aufgrund einer Rückenblessur aus. Die Entscheidung über einen Einsatz von Abwehrchef Mats Hummels (Schlag aufs Sprunggelenk) soll kurzfristig fallen.

Thomas Delaney fällt wegen einer Rückenblessur aus © SID

Ohnehin plagen die Dortmunder einige Probleme. In der Champions League gegen Lazio (1:1) am Mittwoch fehlten bereits Erling Haaland (Muskelfaserriss), der in diesem Jahr nicht mehr spielen wird, Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Emre Can (Fußgelenk). Torschütze Raphael Guerreiro (Oberschenkelbeschwerden) musste angeschlagen ausgewechselt werden.